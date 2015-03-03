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مسؤول أمريكي: واشنطن ستتصدى بحزم لاي توسع ايراني في المنطقة

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مسؤول أمريكي: واشنطن ستتصدى بحزم لاي توسع ايراني في المنطقة مسؤول أمريكي: واشنطن ستتصدى بحزم لاي توسع ايراني في المنطقة

وزارة الخارجية الأمريكية

اعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء في مونترو بسويسرا ان الولايات المتحدة ستواصل “التصدي بحزم” لاي محاولة من ايران لتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الاوسط حتى وان تم التوصل الى اتفاق حول الملف النووي.

وجاءت تصريحات المسؤول فيما القى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمة في الكونغرس الاميركي اكد خلالها على تطلعات ايران التوسعية في المنطقة كاحد الاسباب التي تدعو الى وقف المحادثات النووية.

وسيتوجه وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى الاربعاء لطمأنة الدول الخليجية الحليفة للولايات المتحدة الى ان التوصل الى اتفاق مع ايران لا يعني ان واشنطن ستتغاضى عن تطلعات طهران في المنطقة.

وقال المسؤول الاميركي “بمعزل عما سيحصل في الملف النووي، سنواصل التصدي بحزم لتوسع ايران في المنطقة ولعدائية ايران في المنطقة”.

وتتهم ايران بمساعدة النظام السوري ودعم المتمردين الحوثيين في اليمن الذين سيطروا على العاصمة اليمنية، ومحاولة التاثير على القادة العراقيين.

وصرح المسؤول للصحافيين “لا تستطيع ان تقرأ في المفاوضات النووية اي نوع من القرار حول اين يمكن ان تسير العلاقات الاميركية مع ايران في المستقبل”.

وقال ان واشنطن تعمل بشكل وثيق مع حليفاتها من الدول الخليجية ذات الاغلبية السنية للمساعدة في بناء امنها وقدراتها للدفاع عن مصالحها.

وأضاف “من الواضح ان الدول الخليجية تراقب المفاوضات بدقة بالغة، ولديها سبب مشروع في رغبتها في ان تفهم بشكل افضل ما الذي نحاول تحقيقه”.

إلا انه اكد “لن يغير ذلك اي من الجوانب الاخرى من مقاربتنا نحو ايران”.

وقال نتانياهو في كلمته امام الكونغرس ان “في الوقت الذي يامل كثيرون في ان تنضم ايران الى المجتمع الدولي، فانها مشغولة بالتهام الدول .. علينا ان نقف معا لوقف مسيرة ايران الارهابية”.

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