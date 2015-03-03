بالصور والفيديو.. ضبط أسلحة ومواد مخدرة في حملة لمديرية أمن الإسكندرية

فى إطار جهود المديرية في مكافحة الجريمة بشتى صورها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعميق شعور المواطنين بالأمن وفرض الشرعية والتصدي الحاسم لكل محاولات الخروج عن القانون وما وجه به اللواء محمد الشرقاوى مساعد الوزير مدير أمن الأسكندرية باستهداف البؤر العشوائية وإزالة التعديات والإشغالات.

تم إعداد حمله أمنيه مكبره لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدائرة قسم شرطة برج العرب شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العام للأمن المركزي بالإسكندرية والقوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة أسفرت عن ضبط الآتي في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، عـدد 24 قضية حيازة سلاح ناري “10″ بندقية خرطوش عيار “12″ و “68″ طلقه من ذات العيار ،وعدد” 10″ طبنجه عيار “9 “مم،وعدد “25″ طلقه من ذات العيار، وعدد “3″ خزينة ، وعدد “4″ فرد خرطوش عيار “12″.

وفي مجال مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، تم ضبط” 22″ قضية إتجار فى مخدر الحشيش بعدد 290 طربه ” تزن حوالي 72.285 كجم “، وعدد قضية اتجار فى الأقراص المخدرة ” بإجمالي عدد 10420 قرص “، أما في مجال القضايا النوعية فقد تم ضبط قضية تهريب سجائر بعدد ” 600 ألف ” علبة مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، وجارى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة.

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