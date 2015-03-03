مفوضي الدستورية :إبطال للمادة «3» يرجعنا لنقطة الصفر

قال المستشار عبد العزيز سالمان، رئيس هئية المفوضين بالمحكمة الدستورية: إن القرار الصادر عن الدستورية ببطلان المادة 3 الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية ترجعنا لنقطة الصفر، الأمر الذي يستلزم فتح باب التقدم للترشح للانتخابات البرلمانية من جديد لتفادى أي عوار دستوي في المستقبل من شأنه الإطاحة بالبرلمان المقبل.

وأشار «سالمان»، خلال ندوة بعنوان «المقاربة المصرية في الاستفادة من الخبرة الانتخابية الإندونيسية»، اليوم الثلاثاء، بمركز الأهرام للدراسات السياسية لنقل التجربة الإندونيسية إلى مصر، إلى أن الأحكام الدستورية بحل البرلمانات يختلف من دولة لأخرى، وفقا لتحصينه في الدستور ضاربا مثل بدستور 2012.

وأضاف سالمان: «على الرغم من مساوئ نظام الرقابة السابقة إلا أننا نادينا مرارا وتكرارا ببقائها للنظر في التشريعات المتعلقة بالانتخابات فقط»، مؤكدا ضرورة تعديل المواد الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات.