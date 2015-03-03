أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مفوضي الدستورية :إبطال للمادة «3» يرجعنا لنقطة الصفر

Google+ Print
مفوضي الدستورية :إبطال للمادة «3» يرجعنا لنقطة الصفر مفوضي الدستورية :إبطال للمادة «3» يرجعنا لنقطة الصفر

قال المستشار عبد العزيز سالمان، رئيس هئية المفوضين بالمحكمة الدستورية: إن القرار الصادر عن الدستورية ببطلان المادة 3 الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية ترجعنا لنقطة الصفر، الأمر الذي يستلزم فتح باب التقدم للترشح للانتخابات البرلمانية من جديد لتفادى أي عوار دستوي في المستقبل من شأنه الإطاحة بالبرلمان المقبل.

وأشار «سالمان»، خلال ندوة بعنوان «المقاربة المصرية في الاستفادة من الخبرة الانتخابية الإندونيسية»، اليوم الثلاثاء، بمركز الأهرام للدراسات السياسية لنقل التجربة الإندونيسية إلى ، إلى أن الأحكام الدستورية بحل البرلمانات يختلف من دولة لأخرى، وفقا لتحصينه في الدستور ضاربا مثل بدستور 2012.

وأضاف سالمان: «على الرغم من مساوئ نظام الرقابة السابقة إلا أننا نادينا مرارا وتكرارا ببقائها للنظر في التشريعات المتعلقة بالانتخابات فقط»، مؤكدا ضرورة تعديل المواد الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب