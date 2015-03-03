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أوباما: لم استمع إلى كلمة نتنياهو ولا أرى فيها جديداً

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أوباما: لم استمع إلى كلمة نتنياهو ولا أرى فيها جديداً أوباما: لم استمع إلى كلمة نتنياهو ولا أرى فيها جديداً

أوباما

في أول تصريح له بعد خطاب نتنياهو في الكونجرس، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن لم يستمع إلى كلمة نتنياهو في الكونجرس وأنه لا يرى فيها جديداً.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تحدى أوباما، بإلقائه خطابا أمام الكونغرس الأمريكي اليوم شن خلاله هجوما حادا على إيران.

وعلى الرغم من عدم موافقة البيت الأبيض على الخطاب، استقبل الكونغرس الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريين بمجلسيه في جلسة مشتركة، نتنياهو، بحفاوة ملفتة وسط تصفيق حاد وصيحات تأييد قبل إلقاء الخطاب.

وأثناء الخطاب الذي استمر أكثر من 41 دقيقة قاطع أعضاء الكونغرس نتنياهو مرات عديدة بالتصفيق الحاد وصيحات التأييد وكذلك التصفيق وقوفا أكثر من مرة.

وفي كلمته دعا نتنياهو الكونغرس لإبقاء الضغط على إيران ورفض الاتفاق النووي المرتقب معها معتبرا أن هذا الاتفاق يمهد الطريق أمام إيران لامتلاك السلاح النووي.

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