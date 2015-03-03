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أمن الأقصر يضبط 13 تمثالا يشتبه في أثريته بحوزة 4 أشخاص‎

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أمن الأقصر يضبط 13 تمثالا يشتبه في أثريته بحوزة 4 أشخاص‎ أمن الأقصر يضبط 13 تمثالا يشتبه في أثريته بحوزة 4 أشخاص‎

مديرية أمن الأقصر

تمكنت قوات الشرطة بمركز شرطة البياضية جنوب محافظة الأقصر من ضبط 13 تمثال يشتبه في أثريته و2 كيلو جرام مادة سوداء اللون تشبه الخرز مجهولة الكنهه بحوزة 4 أشخاص أثناء مرورهم بسيارتة ملاكي بكمين القباحي الأمني.

و تلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد أحمد شتا رئيس المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة البياضية من ضبط كل من “عيد. أ. ع” 37 عاما، مقيم بالأوسط قمولا، “وخالد. أ. ع” 39 عاما، مقيم بالبحري قامولا، و”حسان. ع. أ” 30 عاما، ومقيم الغربي قامولا، و”حمادة. ن. ع”38 عاما، مقيم بقامولا يستقلون سيارة ملاكي تحمل رقم “9162 ص ق أ ” وبحوزتهم 13 تمثال يشتبه في أثريته و2 كيلو جرام مادة سوداء اللون تشبه الخرز مجهولة الكنهه بحوزة 4 أشخاص أثناء مرورهم بسيارتة ملاكي بكمين القباحي الأمني.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .

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