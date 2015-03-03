والد الداعشى «النوازى جون الجهادى» ييتمنى موته ويصفه بالإرهابى الحيوان

شن الكويتى جاسم النوازى هجوما حادا على نجله”محمد” المنضم لتظيم داعش الإرهابى،والمعروف بلقب جون الجهادى،واصفا إياه بالكلب والحيوان الإرهابى.

> وقال الجاسم “51عاما” انه رفض توسلات نجله لوالديه للصفح عنه قبل السفر من تركيا إلى سوريا،وإنضمامه عام2003 لتظيم داعش بدعوى الجهاد،مؤكدا انه يتمنى حاليا مقتل ولده “محمد”عقابا له على الجرائم التى يرتكبها.

ووفقا للتيلى جراف ،أكد الجاسم ان جرائم نجله ،هى السبب فى عدم قدرته على ممارسة حياته الطبيعية،وبما فيهاوظيفته باعتباره أمين مخزن في مستودع سوبر ماركت بمنطقة”العيون ” على الحدود الكويتية مع العراق.

> وقال الجاسم الذي تم استجوابه من قبل محققين كويتيين يوم الاحد انه يشعر بالخجل من ابنه،حتى انه لم يعد يريد أن يذهب إلى العمل أو حتى مغادرة منزله للصلاة مع الناس بالمسجد في مدينة العيون.