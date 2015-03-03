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هبوط أرضي أمام مدرسة ثانوية بسوهاج دون وقوع خسائر

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هبوط أرضي أمام مدرسة ثانوية بسوهاج دون وقوع خسائر هبوط أرضي أمام مدرسة ثانوية بسوهاج دون وقوع خسائر

محافظة سوهاج

تعرض شارع الثورة أمام مدرسة طما الثانوية التجارية المشتركة منذ قليل لهبوط أرضي بعمق 3 أمتار وعرض 2 متر ، ورجحت المعاينة الأولية أن يكون الهبوط نتيجة كسر في خط الصرف الصحي.

و تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج بلاغ بهبوط أرضي بشارع الثورة بمدينة طما.

وبالفحص تبين وجود هبوط أرضي بعمق 3 أمتار وعرض 2 متر بجوار أحد بالوعات الصرف الصحي أمام مدرسة طما الثانوية التجارية المشتركة.

ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الهبوط كسر أو تسريب في خط الصرف الصحي المار بالشارع أمام المدرسة.

و لم ينتج عن عملية الهبوط أي خسائر أو إصابات بشرية.

وتم إخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لإجراء المعاينة اللازمة لبيان سبب الهبوط .

و تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة ، لمنع سقوط أطفال فيها ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

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