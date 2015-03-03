هبوط أرضي أمام مدرسة ثانوية بسوهاج دون وقوع خسائر

تعرض شارع الثورة أمام مدرسة طما الثانوية التجارية المشتركة منذ قليل لهبوط أرضي بعمق 3 أمتار وعرض 2 متر ، ورجحت المعاينة الأولية أن يكون الهبوط نتيجة كسر في خط الصرف الصحي.

و تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج بلاغ بهبوط أرضي بشارع الثورة بمدينة طما.

وبالفحص تبين وجود هبوط أرضي بعمق 3 أمتار وعرض 2 متر بجوار أحد بالوعات الصرف الصحي أمام مدرسة طما الثانوية التجارية المشتركة.

ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الهبوط كسر أو تسريب في خط الصرف الصحي المار بالشارع أمام المدرسة.

و لم ينتج عن عملية الهبوط أي خسائر أو إصابات بشرية.

وتم إخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لإجراء المعاينة اللازمة لبيان سبب الهبوط .

و تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة ، لمنع سقوط أطفال فيها ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.