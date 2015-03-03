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«كيري» في السعودية الخميس ويلتقي سعود الفيصل

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«كيري» في السعودية الخميس ويلتقي سعود الفيصل «كيري» في السعودية الخميس ويلتقي سعود الفيصل

كيري و سعود الفيصل

يصل إلى الرياض الخميس المقبل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في زيارة إلى المملكة ،تدوم عدة ساعات ، يلتقي خلالها مع نظيرة السعودي الأمير سعود الفيصل ، في أول ظهوره له بعد إجراءه عملية جراحية ، للبحث في العديد من الملفات الهامة وخصوصا الملف النووي الإيراني خاصة بعد الحديث عن وجود تفاهمات بين واشنطن وطهران على هذا الملف المثير للجدل خاصة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة في الرياض أن كيري سيلتقي مع الأمير سعود الفيصل في قاعدة الرياض الجوية ، كما سيعقد الوزيران الامريكي والسعودي مؤتمرا صحفيا عقب اللقاء “.

ومن المقرر أيضا أن يبحث الفيصل مع كيري الوضع المتردي في اليمن خاصة بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء بالإضافة إلى الأوضاع في سورية والعراق .

وكان الخليجيون أعربوا عن تخوفهم من منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإيرانيين اتفاقا يفضي في نهاية الأمر إلى تمكين طهران من تهديد دول مجلس التعاون الخليجي “نوويا”.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قال في منتصف أكتوبر الماضي “آمل أن تسهم إيران في استقرار المنطقة ولا تكون جزءاً من مشكلة التدخل في المنطقة.إيران جارة ولدينا علاقات معها ونتحدث معهم ونأمل في إنهاء أي خلافات بين البلدين”.

والتقى كيري بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مونترو بسويسرا أمس الاثنين في بداية مفاوضات تستمر ثلاثة أيام في محاولة للوفاء بمهلة غايتها نهاية مارس للتوصل لاتفاق إطار.

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