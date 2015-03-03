بالصور..محافظ الإسماعيلية يضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة بقرية المرزوقية

وسط حشد جماهيرى كبير وفرحة عارمة من أهالى ومواطنى قرية المرزوقية بمركز ومدينة القصاصين الجديدة قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه أحمد بدران البعلى رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة والمهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد هاشم فتوح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسماعيلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومحمد أبو سنة رئيس تحرير جريدة القناة بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بقرية المرزوقية التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة والتى تم البدء فى تنفيذها على مساحة إجمالية قدرها 2100 مترا مربعا وتضم عدد 11 فصلا دراسيا منها تسعة فصول مخصصة للتعليم الأساسى وفصلان لرياض الأطفال وتبلبغ جملة تكلفتها المالية ثلاثة ملايين جنيها.

وخلال حضور المحافظ لمراسم الاحتفال بوضع حجر الأساس والبدء الفعلى للتنفيذ أكد المحافظ على جميع المسؤلين بمضاعفة حجم العمل بالمشروع وضغط المدة والبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء منها مؤكدا على أنه لابد من دخول المدرسة للخدمة الفعلية وبدء الدراسة بها مع بداية العام الدراسى القادم.

وأكد على وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالبدء من الآن فى تجهيز كافة مستلزمات العملية التعليمية والأثاث والآدوات اللازمة لتشغيل المدرسة فى الموعد المحدد وذلك لتخيف العبء والمعاناة عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور من أبناء المنطقة بالقرية وتوابعها.