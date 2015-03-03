الإمارات تحتجز 3 بريطانيين لأسباب أمنية

تحتجز السلطات الإماراتية ثلاثة بريطانيين لأسباب أمنية بعد القبض عليهم أثناء مراقبتهم للطائرات، بحسب ما أفاد أقاربهم اليوم.

وقالت فاليري كليثيرو إنه تم اعتقال زوجها كونراد (53 عاماً) وصديقه غاري كوبر (45 عاماً) وزميلهما نيل مونرو الذين يعملون ويعيشون في الإمارات، مشيرة إلى أنهم كانوا يسجلون أرقام الطائرات في مطار الفجيرة الإماراتي على بعد نحو 100 كيلومتراً شرقي دبي في 21 شباط عندما تم اعتقالهم.

وأضافت، لإذاعة “بي بي سي” أنها تحدثت مع زوجها هاتفياً “ويبدو منزعجاً للغاية وغاضباً جداً لما حدث — وهم خائفون جداً هناك”. وقالت: “أنا قلقة جداً لأن الأمر طال كل هذه المدة، نحن في اليوم العاشر الآن ولم تردنا اية معلومات”.

ولفتت كليثيرو، وهي من مدينة مانشستر شمال غرب انكلترا، الانتباه الى أن زوجها يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومشكلة في القلب وأن أدويته لا بد وأنها نفدت الآن.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية اعتقالهم، في بيان قصير، مضيفة: “نستطيع أن نؤكد اعتقال ثلاثة بريطانيين في دبي في 22 شباط. ونقدم لهم المساعدة القنصلية في الوقت الحالي”.

وقال آدم نجل كوبر، في نفس البرنامج، إن الرجال الثلاثة مثّلوا أمام جلسة استماع وأن السلطات تقوم بنقل القضية إلى العاصمة أبوظبي، مضيفاً “لقد تم اعتقالهم أصلاً للاشتباه بأنهم كانوا يلتقطون صوراً وكذلك لتسجيلهم أرقام الطائرات”.

وذكر آدم ان كليثيرو وكوبر قالا “انهما لم يكونا يلتقطان الصور لأنهما كانا يعلمان أن ذلك سيسبب لهما المشاكل”.

وأضاف “ولكن الآن تم إبلاغنا أنه تم تصعيد الأمر الآن ليصبح مسألة أمن قومي”.