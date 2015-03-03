مشاركة الشركات والجمعيات الأهلية في تنفيذ منظومة جمع القمامة من المنازل بالسويس‎

كلف اللواء العربي السروي محافظ السويس رؤساء الأحياء استقبال طلبات الشركات و الجمعيات الأهلية للمشاركة فى منظومة جمع القمامة من المنازل تحت إشراف الأحياء وتقديم الطلبات وإرسالها إلي وزارة التطوير الحضرى للتعاقد معهم.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من حي فيصل والشئون القانونية بالمحافظة لعمل دراسة تفصيلية عن مسرح الأربعين وتقديمه للمستشار القانوني للمحافظة لاتخاذ القرار القانوني الخاص بالمسرح وعرضه علي المجلس التنفيذي القادم لما يمثل أهمية ثقافية وتنويرية لأبناء السويس.

وقدم محافظ السويس الشكر لمديرية التربية و التعليم لحصول أبناء السويس من الطلبة على المركز الثانى و الثالث عن مسابقة الطاقة الشمسية و النقل على مستوى الجمهورية و الصعود لتصفيات الوطن العربى في البحث العلمي.

وفي المجلس التنفيذي قدم المحافظ الشكر لمديرية الثقافة لاشتراكها للفرق الفنية والفنون الشعبية بمحافظتي السويس وبورسعيد في مهرجان أهالينا بمنطقة عيون موسى.