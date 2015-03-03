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محمد العريان: الاقتصاد المصرى يتحسن ومتفائل بوضعه الحالى

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محمد العريان: الاقتصاد المصرى يتحسن ومتفائل بوضعه الحالى محمد العريان: الاقتصاد المصرى يتحسن ومتفائل بوضعه الحالى
أبدى الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادى، تفاؤلا بشأن وضع الاقتصاد المصرى حاليًا، مشيرا إلى حدوث نمو وعودة الاستثمارات والسياحة.

وأكد العريان، فى مقابلة مع فضائية "سكاى نيوز عربية"، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بشكل كبير، فهناك نمو يحدث، ومصالح القطاعين الخاص والعام الخارجية والداخلية تعود، وكذلك السياحة تعود، وهذا مؤشر على تحسن الأرقام.

وأشار العريان إلى أن النمو، الذى حققه الاقتصاد المصرى متمثلا فى وضع إطار عمل شامل للاقتصاد الكلى يهدف إلى معدلات أعلى من النمو، وبذل جهود مستدامة لتحسين البيئة للقطاع الخاص، ووضع قوانين استثمار أفضل، ووضع سياسات قطاعية تلبى تطلعات الشعب وخاصة الشباب.

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