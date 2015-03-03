الآن.. "اليوم السابع" موبايل.. انطلاقة جديدة وسهولة أكثر فى التصفح

فى إطار حرص "اليوم السابع" على التطوير المستمر، وتقديم كل ما يليق بجمهور قرائه الأعزاء، من مستخدمى جميع التطبيقات، سواء كان عبر أجهزة الكومبيوتر "Desktop"، أو من خلال الهواتف المحمولة، بنظامى أندرويد و"IOS"، يقدم "اليوم السابع" لقرائه نسخة جديدة أكثر تطوراً وسهولة فى التصفح، لـ"اليوم السابع موبايل".

وتتطابق نسخة "

اليوم السابع

" موبايل الجديدة، مع الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على أنظمة الـ"Desktop"، من حيث عدد الأخبار المعروضة، مع آلية أكثر سهولة تتناسب مع مستخدمى الهواتف الذكية.

وتضم النسخة المحدثة 17 خبراً رئيساً "

توب ستورى

"، جميعها مصحوباً بصور.

كما تم تخصيص مساحة أكبر للتحقيقات والملفات بواقع 7 موضوعات على الصفحة الرئيسية.

وتتضمن النسخة الجديدة من "اليوم السابع" موبايل، إتاحة عرض 5 أخبار لكل قسم على الصفحة الرئيسية للموقع.

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كما تضم النسخة الجديدة من "اليوم السابع موبايل" مختارات "اليوم السابع"، التى تمكن جمهور الموقع من مستخدمى الهواتف الذكية، الاضطلاع على موضوعات من البوابات التابعة لـ"اليوم السابع" مثل "فيديو7"، و"كايرو كورة"، و"كايرو دار"، و"فوتو7".

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