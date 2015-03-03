التنمية الثقافية يسلم إستمارات مسابقة “إبداع حر”لذوى الإحتياجات الخاصة .الخميس

يبدأ صندوق التنمية الثقافية فى تسليم إستمارات مسابقة “إبداع حر” بمقره بدار الأوبرا ومراكز الإبداع “طلعت حرب وبيت العينى “،وذلك يوم الخميس المقبل5مارس.

> ويقيم الصندوق المسابقة للمساهمة فى تنمية وتطوير مهارات ذوى الإحتياجات الخاصة بجميع الأعمار، وهى المرة الأولى التى تقدم فى مجالات (الفنون التشكيلية، الشعر، المسرح، الموسيقى، الغناء، الأداء الحركى).

> وصرح بذلك المهندس محمد أبو سعدة رئيس الصندوق. أن المسابقة تأتى ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان “بكرة أحلى” لذوى الإحتياجات الخاصة بمركز الهناجر للفنون ،والذى يقام خلال النصف الأول من شهر إبريل المقبل، وسيتم توزيع جوائز وشهادات تقدير على الفائزين خلال إفتتاح معرض الفن التشكيلى.

> ويشارك فى المسابقة العديد من الجمعيات منها “المصرية لتنمية قدرات ذوى الإحتياجات”، “نداء لضعاف السمع”، “بسمة أمل”، “أباء وأبناء”، “التثقيف الفكرى بحلوان”، “التدخل المبكر”، “رسالة”، إضافة إلى المؤسسة المصرية لحقوق الصم ومترجمى لغة الإشارة ومدرسة السيدة عائشة للتربية الفكرية.