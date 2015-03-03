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انخفاض خام البترول والسولار بالشركات المنصعة بالسويس

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انخفاض خام البترول والسولار بالشركات المنصعة بالسويس انخفاض خام البترول والسولار بالشركات المنصعة بالسويس

أرشيفية

كشف أحد المسئولين عن حركة التنقلات البترولية بالسويس عن وجود أنحفاض للمواد البترولية الخام والسولار والمواد البترولية الخاصة بتشغيل محطات الكهرباء وذلك بشركات النصر والسويس لتصنيع البترول والجمعية التعاونية ومستودعات سوميد .

أضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن شركات البترول لأول مرة منذ شهور طويله تشهد هذه الوضع وهو ما قد يبشر بازمة حقيقة فى نقص السولار ، موضحا أن أحد الشركات بالسويس استقبلت 1500 طن خام بترول أمس وهي أول حصه تصل منذ اسابيع للشركات المصنعة بالمحافظة.

يذكر أن السويس تحتوي على 2 من كبري شركات البترول التي تقدم قرابة 30 % من مشتقات البترول والسولار للسوق المصري ، فضلا أن السويس تضمن كبر المستودعات البترولية التى تضخ السولار لأكثر من 10 محافظات.

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