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ضبط عامل وعاطل بحوزتهما 10 قطع حشيش و7 لفافات بانجو بالوادى الجديد

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ضبط عامل وعاطل بحوزتهما 10 قطع حشيش و7 لفافات بانجو بالوادى الجديد ضبط عامل وعاطل بحوزتهما 10 قطع حشيش و7 لفافات بانجو بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومركز شرطة الداخلة بقيادة العميد صبرى غازى مدير البحث الجنائى بالمديرية، والرائد شادى عبد الوهاب رئيس المباحث، من ضبط عامل وعاطل بحوزتهما 1000 قرص مخدر و10 قطع حشيش و7 لفافات بانجو فى حملة أمنية مكبرة اليوم.

وتمكنت الحملة من ضبط عامل يومية بحوزته كمية من المواد المخدرة فى حملة أمنية بمركز الداخلة فى الوادى الجديد حيث تمكنت القوة من ضبط "محمود.أ.أ"، 27 سنة، عامل أجرى ومقيم موط الداخلة وبحوزته 1000 قرص تامول المخدر.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 366 إدارى الداخلة لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت القوة من ضبط "كامل.م.س" 33 سنة، ومقيم قرية موط الداخلة، وبحوزته 10 قطع بنية الشكل يشتبه فى كونها لجوهر الحشيش المخدر، و7 لفافات لمخدر البانجو، ومبلغ مالى 470 جنيهًا.

وبمواجهته المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرير المحضر رقم 364 إدارى الداخلة لسنة 2015 وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
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