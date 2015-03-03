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ضبط عائد من ليبيا هارب من السجن "المؤبد" فى قضايا سرقة وخطف بأسيوط

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ضبط عائد من ليبيا هارب من السجن "المؤبد" فى قضايا سرقة وخطف بأسيوط ضبط عائد من ليبيا هارب من السجن "المؤبد" فى قضايا سرقة وخطف بأسيوط
تمكن قسم المباحث الجنائية بمنفذ السلوم البرى، من ضبط أحد العائدين من ليبيا، محكوم عليه بالسجن المؤبد، ومتهم بارتكاب عدة جرائم سرقة وخطف أشخاص بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح إخطارًا بضبط عماد ف.ع.ع ( 29 سنة) عامل ومقيم مركز أسيوط بمحافظة أسيوط، عقب الكشف عنه بوحدة الحاسب الآلى، وتبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 15768/2013 جنايات مركز منفلوط حصر رقم 846/2014 شمال أسيوط الكلية سرقة، والمقضى فيها بالسجن المؤبد، والقضية رقم 7989/2013 جنايات مركز أسيوط حصر رقم 963/2013 شمال أسيوط الكلية والمقضى فيها بالسجن خمس سنوات.

المحكوم عليه ضمن تشكيل عصابى للسرقات بالإكراه وخطف أشخاص

وكشفت المعلومات عن أن المتهم المحكوم عليه مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية 4189/2014 إدارى مركز منفلوط خطف شخص، والقضية رقم 4783/2013 إدارى منفلوط خطف شخص، وأنه مشترك ضمن تشكيل عصابى تخصص فى مجال السرقات بالإكراه، وخطف أشخاص تحت تهديد السلاح والمساومة عليهم نظير مبالغ مالية.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ترحيل المتهم والتنفيذ عليه.

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مصر 365