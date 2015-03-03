' مستعد أن أسبح إلى برشلونة لو طلبوني '

عبر باولو ديبالا مهاجم باليرمو الإيطالي عن رغبته في اللعب لفريق برشلونة، مصرحا بأنه مستعد للذهاب عوما حتى يلتحق بالبلوجرانا.

المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ21 عاما، والذي بات مطلوبا من العديد من الأندية أكد أن اللعب لبرشلونة هو بمثابة الحلم بالنسبة له.

قال ديبالا لإذاعة (راديو بيلجرانو) الأرجنتينية: "هل أوافق على اللعب لبرشلونة؟ قد أذهب عوما إلى هناك إذا أرادوني".

واستدرك "لن أقوم حتى بجلب معدات السباحة من أجل ذلك".

وأضاف "بالنهاية، على فقط أن أتخطى البحر المتوسط حتى أصل لبرشلونة".

ديبالا سجل 12 هدفا لفريق باليرمو في 24 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2016.

وكان رئيس نادي باليرمو ماوريزيو زامباريني قد صرح بأنه لن يتخلى عن ديبالا بأقل من 40 مليون يورو.