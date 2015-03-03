أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' مستعد أن أسبح إلى برشلونة لو طلبوني '

Google+ Print
' مستعد أن أسبح إلى برشلونة لو طلبوني ' ' مستعد أن أسبح إلى برشلونة لو طلبوني '

عبر باولو ديبالا مهاجم باليرمو الإيطالي عن رغبته في اللعب لفريق برشلونة، مصرحا بأنه مستعد للذهاب عوما حتى يلتحق بالبلوجرانا.

المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ21 عاما، والذي بات مطلوبا من العديد من الأندية أكد أن اللعب لبرشلونة هو بمثابة الحلم بالنسبة له.

قال ديبالا لإذاعة (راديو بيلجرانو) الأرجنتينية: "هل أوافق على اللعب لبرشلونة؟ قد أذهب عوما إلى هناك إذا أرادوني".

واستدرك "لن أقوم حتى بجلب معدات السباحة من أجل ذلك".

وأضاف "بالنهاية، على فقط أن أتخطى البحر المتوسط حتى أصل لبرشلونة".

ديبالا سجل 12 هدفا لفريق باليرمو في 24 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2016.

وكان رئيس نادي باليرمو ماوريزيو زامباريني قد صرح بأنه لن يتخلى عن ديبالا بأقل من 40 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع