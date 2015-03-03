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رئيس فالنسيا عن جايا: قصة ريال مدريد معنا لن تتكرر

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رئيس فالنسيا عن جايا: قصة ريال مدريد معنا لن تتكرر رئيس فالنسيا عن جايا: قصة ريال مدريد معنا لن تتكرر

أكد أماديو سالفيو رئيس نادي فالنسيا أنه لن يفرط في لاعب الفريق خوزيه جايا والذي بات مطلوبا من ريال مدريد، مصرحا أن النادي الملكي لن يكرر قصته الدائمة مع فالنسيا.

سالفيو يرفض ذهاب جايا إلى ريال مدريد، ويريد أن يضع حدا لرغبة الفريق الملكي الدائمة في انتداب لاعبي فريقه.

تحدث سالفيو لصحيفة (آس) الإسبانية قائلا:"عندما يطرق بابك ريال مدريد كل يوم من أجل القصة نفسها، عليك أن تضع حدا للأمر".

وأضاف "نبذل قصارى جهدنا من أجل الإبقاء على جايا، لأنه يستحق هذا.. هو لاعب يمتلك مستقبلا رائعا".

وأردف "الناديان يريدان التوصل لاتفاق بخصوصه، ونحن نريده أن يبقى معنا".

ويمتد عقد جايا صاحب الـ19 عاما مع فالنسيا حتى صيف 2018.

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