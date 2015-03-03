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كاهيل: هذه ليست المرة الأولى التي أعاني فيها من انخفاض في المستوى

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كاهيل: هذه ليست المرة الأولى التي أعاني فيها من انخفاض في المستوى كاهيل: هذه ليست المرة الأولى التي أعاني فيها من انخفاض في المستوى

سخر جاري كاهيل مدافع تشيلسي من الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا، وأكد أن انخفاضه في المستوى هو أمر تعرض له كثيرا من قبل ونجح في التغلب عليه.

كاهيل والذي توج مع تشيلسي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية مساء الأحد بالفوز على توتنام 2-0، أكد أنه متعود على الانتقادات منذ أن كان لاعبا في بولتون إذ يرى أنها شيء ملازم للاعبي كرة القدم.

وقال صاحب الـ29 عاما للصحفيين: "أثبت قدراتي مرات عديدة من قبل".

واستدرك "سواء عندما كنت في بولتون، أو عندما تلقيت الدعوة لتمثيل ".

وأضاف "قالوا لي، لن تستطيع اللعب للمنتخب لأنك لاعبا في بولتون.. وقمت بإثبات أنهم على خطأ".

وأردف "جئت إلى تشيلسي، فقالوا لي، لن تستطيع اللعب في دوري الأبطال.. لا تستطيع فعل هذا ولا ذاك، وأثبت أنهم مخطئون أيضا".

وتابع "التعامل مع الانتقادات هو الذي أوصلني إلى ما أنا فيه الآن، لا اختلاف في الأمر".

وأتم"أنا لست إنسانا آليا، وهذه ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها لانخفاض في المستوى".

وشارك كاهيل في 35 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين.

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