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مورينيو: تيري سيكون لاعبا في تشيلسي الموسم القادم

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مورينيو: تيري سيكون لاعبا في تشيلسي الموسم القادم مورينيو: تيري سيكون لاعبا في تشيلسي الموسم القادم

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن جون تيري قائد الفريق سيكون لاعبا في صفوف الزرق خلال الموسم المقبل، مشددا على أنه سوف يتم تجديد تعاقده.

تيري ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، وأشارت التقارير الإنجليزية إلى أنه سوف يتم تجديد العقد لموسم آخر بناء على رغبة مورينيو بسبب الأداء القوي الذي يقدمه المدافع الإنجليزي.

وتحدث مورينيو للصحفيين اليوم الثلاثاء قائلا:"تيري سوف يحصل على عقد جديد، أنا واثق من ذلك الأمر".

وتابع"الموسم الماضي كان يعاني من هبوط في مستواه، ولكنه حاليا يقدم أداء جيدا جدا ويستحق بناء عليه أن يحصل على عقد جديد".

وبسؤاله إذا ما تم التوصل لاتفاق بين تيري وبين إدارة النادي ويتبقى فقط التوقيع الرسمي، أجاب المدرب البرتغالي"أعتقد ذلك".

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