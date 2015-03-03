إنريكي: برشلونة في الطريق لتحقيق الثلاثية

يؤمن لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة أن الفريق الكتالوني يسير على الطريق الصحيح نحو التتويج بالثلاثية في نهاية الموسم الجاري.

برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد المتصدر بنقطتين، وتغلب على فياريال بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، بالإضافة لتغلبه على مانشستر سيتي بهدفين لهدف في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويشعر المدرب الإسباني أن فريقه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الثلاثية بنهاية الموسم.

وأوضح في تصريحاته للصحفيين"هدفنا هو الفوز دائما، الانتصار في كل المباريات التي نلعبها".

وأضاف"نرغب في الفوز بكل المباريات حتى تكون لدينا فرصة في النهاية في الفوز بكل الألقاب، نحن نسير على الطريق الصحيح، وهدفنا هو تحقيق أفضل النتائج".