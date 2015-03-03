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« أميتاب باتشان» ضيف الأوبرا المصرية 31مارس المقبل

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« أميتاب باتشان» ضيف الأوبرا المصرية 31مارس المقبل « أميتاب باتشان» ضيف الأوبرا المصرية 31مارس المقبل

يفتتح النجم الهندى الكبيراميتاب بتشان سلسلة عروض بوليود الهندية،والتى تستضيفها دار الأوبرا المصرية فى31مارس المقبل.
> وتقام العروض ضمن فعاليات مهرجان “الهند على ضفاف النيل “،والتي تقام فعالياته خلال الفترة من 28 مارس الى 15 أبريل 2015 .
> وتقام فعاليات المهرجان في مدن القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية،وتضمن عرض أفلام الفنان أميتاب بتشان ،وعروض راقصة موسيقية تبدأ من مطار القاهرة وتستمر خلال أيام المهرجان، بالإضافة إلى الفرق الشعبية الهندية والعروض الموسيقية التي يمتزج فيها الطابع الهندي بالطابع الغربي.

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