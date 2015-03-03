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حملة مكبرة لإزالة التعديات على الحديقة الدولية بالأقصر

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حملة مكبرة لإزالة التعديات على الحديقة الدولية بالأقصر حملة مكبرة لإزالة التعديات على الحديقة الدولية بالأقصر
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوبى الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الحديقة الدولية بالمدينة بناءً على تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر.

وقال محمد السيد رئيس مركز ومدينة إسنا إن الحديقة تبلغ مساحتها 150 فدانًا وبها مَرْسى سياحى وحديقة مثمرة وهى تابعة لوزارة الرى، وتعدى مجموعة من المواطنين على 11 فدان بالحديقة وزرعوها بالموز.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مركز شرطة إسنا وإدارة الرى وتمت إزالة جميع التعديات، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأى تعدى على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
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