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رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح المؤتمر الإقليمى للأدباء بالوادى الجديد

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رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح المؤتمر الإقليمى للأدباء بالوادى الجديد رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح المؤتمر الإقليمى للأدباء بالوادى الجديد
افتتح اللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة نائبا عن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، المؤتمر الأدبى الخامس عشر لإقليم وسط الصعيد بالمركز الاستكشافى للعلوم بمدينة الخارجة والذى يقام تحت محور الخطاب الثقافى لوسط الصعيد (الواقع والمستقبل).

جاء ذلك بحضور الكاتب المبدع محمد عبد الحافظ رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافة، وفوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد، وكوكبة من الشعراء والمبدعين وبمشاركة محافظات (الوادى الجديد – المنيا – أسيوط – سوهاج)، ويضم المؤتمر حوالى 85 أديب وشاعر، وسوف يستمر على مدار ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يتم على هامش المؤتمر افتتاح معرضا للفنون التشكلية وإقامة أمسيات شعرية بمركزى الخارجة والداخلة.

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مصر 365