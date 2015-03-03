أزمة فى المواد البترولية الخاصة بتشغيل محطات الكهرباء بالسويس

كشف أحد المسئولين عن حركة التنقلات البترولية بالسويس، عن وجود انخفاض للمواد البترولية الخام والسولار والمواد البترولية الخاصة بتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بشركات النصر والسويس لتصنيع البترول والجمعية التعاونية ومستودعات سوميد.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن شركات البترول لأول مرة منذ شهور طويلة تشهد هذا الوضع، وهو ما قد ينذر بأزمة حقيقة فى نقص السولار، موضحًا أن أحد الشركات بالسويس استقبلت 1500 طن خام بترول أمس، وهى أول حصة تصل منذ أسابيع للشركات المصنعة بالمحافظة.

يذكر أن السويس تحتوى على 2 من كبرى شركات البترول التى تقدم قرابة 30% من مشتقات البترول والسولار للسوق المصرية، فضلا عن أن السويس تتضمن كبرى المستودعات البترولية التى تضخ السولار لأكثر من 10 محافظات.