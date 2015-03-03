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محافظ أسوان يشهد حملة إزالة التعديات على النيل

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محافظ أسوان يشهد حملة إزالة التعديات على النيل محافظ أسوان يشهد حملة إزالة التعديات على النيل
شهد محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى اليوم الثلاثاء، حملة إزالة تعديات على النيل، بكورنيش مدينة أسوان، والتى تشنها إدارة حماية النيل التابعة لوزارة الرى، بالتنسيق مع مجلس مدينة أسوان، ومديرية الأمن، وتستمر لمدة شهر.

وعلق اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، على اعتذار أحد المخالفين من أصحاب الأكشاك على نهر النيل، قائلاً "الأرض مش بتاعتى دى بتاعت النيل ولازم أحافظ عليها منكم".

وتابع اللواء يسرى قائلاً "كلنا لازم نحافظ على النيل لأنه نعمة من الله عز وجل، وزى ما أنت بتحاسبنى على تلوث النيل، أنا من حقى أحافظ عليه عشان توصلك مياه نقية".

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