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محافظ الشرقية يلغى ندب كبير مهندسين بإدارة المرورة لسوء معاملته للجمهور

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محافظ الشرقية يلغى ندب كبير مهندسين بإدارة المرورة لسوء معاملته للجمهور محافظ الشرقية يلغى ندب كبير مهندسين بإدارة المرورة لسوء معاملته للجمهور
قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إنهاء ندب أحمد أمين كبير المهندسين الفنيين بوحدة الفحص بالإدارة العامة للمرور، وعودته لمحل عمله بالديوان العام للمحافظة بسبب تدنى الأداء بالوحدة وسوء معاملة الجمهور وزيادة النفقات الرسمية وغير الرسمية .

وكلف محافظ الشرقية مدير الإدارة العامة للمرور زيادة أجهزة الحاسب الألى لسرعة تقديم الخدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمدينة الزقازيق تفقد فيها أعمال وحدة الفحص بالإدارة العامة للمرور ومشروع الرصف والمجزر الآلى.

والتقى محافظ الشرقية بالمواطنين الموجودين بالوحدة، واستمع للمواطن جلال مصطفى الذى شكا له من صعوبة ترخيص أتوبيس سياحى وكثرة الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج الترخيص بما يدعو لزيادة الرشاوى والمحسوبيات والوسطاء.

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