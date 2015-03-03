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دفاع متهمى "أحداث ذكرى ثورة يناير": "جنح الأحداث" برأت 12 متهما

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دفاع متهمى "أحداث ذكرى ثورة يناير": "جنح الأحداث" برأت 12 متهما دفاع متهمى "أحداث ذكرى ثورة يناير": "جنح الأحداث" برأت 12 متهما
أكد محمد صبحى مدير مركز نضال للحقوق ودفاع متهمى "أحداث ذكرى ثورة 25 يناير الرابعة" صدور حكم من محكمة جنح الأحداث بمحكمة الطفل ببراءة 12 متهم حدث، على خلفية اتهامهم فى أحداث العنف، التى وقعت بمحيط ميدان التحرير فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

وأكد "صبحى" أن عدد المتهمين بجلسة محكمة جنح قصر النيل 68 متهما فى أحداث العنف، التى وقعت بمحيط ميدان التحرير فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وجميعهم محبوسون على ذمة القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات، ومن بينها: إثارة الشغب، وقطع الطريق، والتجمهر، والبلطجة، فضلاً عن مقاومة السلطات، وخرق قانون التظاهر.
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