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المشدد 20 عامًا وغرامة 70 ألف جنيه لعامل متهم بحيازة سلاح ومخدرات بقنا

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المشدد 20 عامًا وغرامة 70 ألف جنيه لعامل متهم بحيازة سلاح ومخدرات بقنا المشدد 20 عامًا وغرامة 70 ألف جنيه لعامل متهم بحيازة سلاح ومخدرات بقنا
قضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغى، وعضوية المستشارين عبد العزيز فاروق، ومحمد عزت مناع، وأمانة سر محمد عبد العزيز وأبو المعارف عبد الشافى، بسجن عامل 20 عامًا بتهمة حيازة وتجارة الأسلحة ومواد مخدرة بمركز أبو تشت فى القضية رقم 14552 لسنة 2014 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 3244 كلى قنا.

ترجع القضية حينما القت الأجهزة الأمنية القبض على "رءوف .ا.م.غ" 50 عامًا مقيم بأبو تشت، بعد ورود معلومات عن حيازته أسلحة نارية ومواد مخدرة بغرض الاتجار، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وعثر بمنزلة على بندقيتين آليتين، و6 أسلحة نارية محليتى الصنع، و4 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات النارية، وكمية من المواد المخدرة كانت مخبأة داخل أريكة بها مخزن سرى عبارة عن صندوق خشبى بمنزله.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التى أحالت القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادى، والتى قضت بحبس المتهم 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه فى قضية حيازة وتجارة السلاح، و10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى قضية حيازة المخدرات.

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مصر 365