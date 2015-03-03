إلفيس بريسلي يعود إلى لاس فيغاس للقاء محبيه

سيعود ملك الروك العالمي الراحل Elvis Presley رمزياً إلى مدينة لاس فيغاس، غرب الولايات المتحدة الأمريكية، اعتباراً من نهاية شهر نيسان المقبل، من خلال إعادة معرض دائم وتمثيل لحفلاته، حسب ما أعلن منظمو هذه الفعاليات.

وكشفت وكالة France Press عن إطلاق هذه الأنشطة في 23 نيسان المقبل، خلال احتفال تحضّر له زوجته السابقة، حسب ما أعلنت مجموعة Graceland التي تدير إرث Presley ومجموعة فنادق Westgate Resort .

وسيقام أيضاً معرضاً دائماً ليكون منافساً لمنزل "ملك الروك" في ولاية تينيسي الأمريكية، ما سيتيح لزائريه مشاهدة مئات القطع من حياة Elvis ومسيرته، وهي قطع مأخوذة من المجموعة العائلية للمغني الراحل.

وتشمل الأنشطة إعادة تمثيل حفلاته، أو ما يعرف بـ Elvis Experience مع Martin Fontaine.

وستقام هذه الحفلات في القاعة نفسها التي أحيا فيها النجم Presley حوالى 600 حفلة ما بين 1969 و1976 أمام ملايين الأشخاص. وقد أعيد ديكور القاعة التي تتسع لـ 1600 شخص إلى ما كان عليه في تلك الفترة في هذا الفندق.

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