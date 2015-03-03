خالد عبدالرحمن يغني لـ"حماة الوطن"

أعرب المطرب السعودي خالد عبدالرحمن عن سعادته بغناء أوبريت "حماة الوطن"، موضحاً أنها أقل ما يمكنه تقديمه من أجل الوطن الغالي وجيشه الباسل وجنوده الشجعان، وأكد أنه يشعر بالفخر أن الأوبريت يقام برعاية الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي.

وقال مخاوي الليل في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "نقدم هذا العمل الفني إهداءً متواضعاً للوالد القائد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، مجددين البيعة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد".

ومن جهته، أوضح الملحن خالد العليان أن اللمسات الأخيرة تجري على خير ما يرام لأوبريت "حماة الوطن"، الذي سيتم تقديمه غداً الأربعاء في ملعب الراكة بالخبر بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية وسينقله مباشرة التلفزيون السعودي، وتابع: "الأوبريت من ألحاني، وغناء الفنان خالد عبد الرحمن، وكلمات محمد الرشيدي، وتوزيع أحمد أسدي، ومكساج عارف عامر، ورؤية فنية واخراج فطيس بقنة".

وأضاف العليان: "العمل يجسد واقع العلاقة القوية والمميزة التي تربط المواطن بقائده وجيشه وجنوده وكل من يحمي ويزود عن أرض الحرمين، وأشعر بالارتياح كثيراً لتلحين مثل تلك الأوبريتات أو الأغاني الوطنية".

أما المخرج فطيس بقنة، فأشار إلى أن "حماة الوطن" أوبريت غنائي كبير، استغرق تنفيذه وقت طويل، حيث أن مدته تقريباً 40 دقيقة، ويضم بجانب الأغاني والاستعراضات الفنية جزءًا درامياً تمثيلياً يؤديه عدد من الممثلين.

وشدد بقنة على أنه يتشرف بالمساهمة في هذا العمل الذي يقدم للملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين وكل من يحمي الوطن الجيش والجنود، متمنياً مزيداً من التقدم والرفعة للوطن والمواطن تحت قيادة الملك سلمان.