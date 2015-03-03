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50 من أهم نجوم العالم يفوزون بجوائز YouTube Music Awards

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الثلاثاء 03-03-2015 15:27

كشفت شركة YouTube العالمية عن لائحة الفائزين بجوائز YouTube Music Awards لعام 2015، والتي ضمّت اللائحة 50 نجماً ونجمة. وعلى عكس ما حصل في عام 2013، لم يتم اختيار الفائزين حسب تصويت الجمهور أو عبر أحد المختصّين في صناعة الموسيقى، بل استندت الشركة في ذلك إلى نسبة المشاركَات والمشاهدين لكل نجم. لذلك، كان الفائزون بالجوائز من الحائزين على أكثر من 164 مليون مشارك، و47 بليون مشاهد لمقاطع الفيديو خاصتهم.
الفائزون بجوائز YouTube Music Awards لعام 2015 هم:
2NE1 و Alt-J وAriana Grande وBeyonce وBigbang وBig Sean وBrad Paisley وCharlie XCX وDej Loaf وDrake وEd Sheeran وElla Henderson و Fifth Harmony وFKA Twigs وFlorida Georgia Line وGeorge Ezra وHoodie Allen وHozier وHunter Hayes وJ. Cole وJason Derulo وKaty Perry وKendrick Lamar وKiesza وKurt Hugo Schneider وLady Gaga وLindsey Stirling وMartin Garrix وMax وMegan Nicole وMeghan Trainor وMiggs وMiley Cyrus وNicki Minaj وNicky Jam وOK Go وOne Direction وPentatonix وPharrell Williams وRihanna وSam Smith وSia وSnoop Dogg وTaylor Swift وThe Weeknd وTinashe وTori Kelly وTove Lo وTroy Sivan and Tyler Ward.

 

لائحة المرشحين لنيل جوائز Radio Disney Music

 

 

 

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