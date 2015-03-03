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ما حقيقة حلول أصالة مكان شيرين في برنامج "ذا فويس"؟

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ما حقيقة حلول أصالة مكان شيرين في برنامج "ذا فويس"؟ ما حقيقة حلول أصالة مكان شيرين في برنامج "ذا فويس"؟

الثلاثاء 03-03-2015 16:00

نشرت بعض المواقع الإلكترونية خبراً مفاده أن الفنانة أصالة تستعد للمشاركة في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس"، مؤكدة الخبر نقلاً عن صفحة العميد علي جابر على الإنستغرام. وغمز البعض من قناة أن أصالة ستحلّ مكان التي تستعد لتصوير أوّل مسلسل لها قريباً.
ولدى دخولنا صفحة جابر فوجئنا أن آخر نشاط له كان قبل يومين، وأنه لم يأت على ذكر أصالة حتى في حسابيه على "تويتر" و"فايسبوك".
بدورها لم تعلّق الفنانة أصالة على الخبر وتجاهلته وكأنه لم يكن.
مصدر داخل MBC نفى الشائعات، مؤكداَ أن المدربين الأربعة كاظم الساهر وعاصي الحلاني وصابر الرباعي وشيرين مستمرين في البرنامج للموسم الثالث، وأن أي تغيير ليس مطروحاً أقله في هذا الموسم، لأن المدربين وقّعوا على تقديم ثلاثة مواسم من البرنامج.

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سيدتي

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