هند صبري لا ترتاح بالحديث عن زوجها وياسمينا Arabs Got Talent تشكر أحلام

بيروت- هيام بنّوت

استضافت الفنانة أروى في برنامجها"خليها علينا" نجمة "Arabs Got Talent" ياسمينا والممثلة هند صبري، في حلقة بدأتها أروى بالتعليق على مريم نور "بسبب كثرة الرغي" على حد قولها، ومن ثم انتقلت للحديث عن علاقة زينة وأحمد عز من منطلق رفضه لإجراء فحص "دي أن أي"، وحوّرت غناءً في كلام "دويتو" "مين حبيبي أنا" للفنانين نوال الزغبي ووائل كفوري، واختارت لها عنوان" مش ح اعمل دي أن أي". ومن بعدها انتقدت الفنانة أحلام في رحلتها الباريسية عندما أشارت الأخيرة أنها ستغيب عن مواقع التواصل الاجتماعي. ولكنها نسيت ما قالته وطرحت 150 فيديو و90 صورة خلال تواجدها في فرنسا، قبل أن تنتقل إلى الفنانة شمس والصورة التي أرسلتها إلى زوجها في عيد الحب والتي كانت سبباً في استفزازه ووصفه لزوجته بالمغرورة وقيامه بإجراء "بلوك" لصفحتها، وتمنت أن يزيل "البلوك" بعد الحلقة، ثم جاءت حصة الفنانة مايا دياب وحقيبة يدها الكبيرة، حين أشارت إلى أن كل الفنانات يملن الى نشر صوره حقائب اليد ولكن حقيبة يد مايا تتسع لكل الفنانات.

ياسمينا: أصالة لم تقل شيئاً خطأ

استغلت أروى حضور ياسمينا معها، وحاولت استفزازها أكثر من مرة للردّ على أحلام، وسألتها "هل بكيت عندما شبهت أحلام صوتك بالقربة وقالت إنه بدون إحساس؟"، فأجابت ياسمينا" نعم بكيت لأنني سمعت بداية كلاماً جميلاً عن صوتي ومن ثم عدت وسمعت كلاماً غير جميل عنه". ثم ما لبثت أن قالت إنه لا يوجد إجماع حول صوت أي فنان" ، أما عن أصالة التي انتقدت من هاجم أحلام واعتبرت أن من حق أي إنسان أن يعبّر عن رأيه كما فعلت أحلام، فقالت ياسمينا "من حق أحلام أن تقول ما تريده وأنا أحترمها كما أنني لم أزعل من أصالة لأنها لم تقل شيئاً خطأ"، من بعدها غنت لشيرين عبد الوهاب، ثم أكدت أن هيفاء وهبي فنانة كبيرة وأنها تحبها كثيرة ويعجبها اختيارها لألحانها وأغنياتها المصورة". وعن الرسالة التي تحب أن توجهها لأحلام، قالت ياسمينا" أقول لك شكراً على أي كلمة قلتها عني. إنها وجهة نظرك وهي على رأسي وعيني".

ياسمينا والزواج

عن طلبات الزواج، قالت ياسمينا إن الزواج هو آخر شيء تفكر فيه، أما عن أحلامها، فأكدت أنها تتمنى أن تفوز بلقب "آرابز غوت تالنت"، كما أكدت أنها لن تتراجع ولن تجلس في البيت في حال لم تفز به، مؤكدة أن البرنامج هو نقطة البداية وبأنها من بعده سوف تكمل مشوارها الفني بكل قوة.

هند صبري تتذكر خالد صالح

مع عرض صورة تجمعها بالفنان خالد صالح والتي تعود إلى مشهد من فيلم"أحلى الأوقات" والعبارة الشهيرة التي قالتها له فيه وهي"عايزة ورد يا إبراهيم" والتي تحولت إلى جملة يرددها كل الناس، وبالسؤال عن ذكرياتها معه ردّت هند صبري "ما بقدر أشوف خالد صالح اليومين دول وربما يتغير الوضع في الفترة المقبلة"، مشيرة إلى أنه كان شخصية خفيفة الظل، دمه خفيف ويحب "الهزار"، ثم انتقل الحديث إلى الطريقة التي تعرفت فيها على زوجها أحمد الشريف، مشيرة إلى أنها كانت طريقة تقليدية ومن خلال صديقة مشتركة، موضحة أن زوجها لا يحب الشهرة والأضواء، مضيفة"أنا لا أرتاح عند التحدث عنه، لأن هذا الأمر يزعجه". كما تطرقت إلى أن حفل زفافهما تمّ في تونس ورفض زوجها القيام بكل الطقوس التقليدية التي تتم في الأفراح التونسية".

هند: الأولوية عندي هي لحياتي الخاصة

عن حملها ونشر صور لها وهي حامل والفرق بين الجيلين الماضي والحاضر في التعامل مع مسألتيّ الحمل والإنجاب، قالت هند صبري "فنانات الجيل القديم يقلن لها "برافو عليك" لأنك تزوجت وأنجبت" كما أشارت" الفن مهم بالنسبة إليّ ولكن الأولوية عندي هي لحياتي الخاصة". عن ابنتيها والسبب الذي يجعلها تبعدهما عن الأضواء، قالت إنها تفضل إبعاد ابنتيها عليا وليلى عن الأضواء، ليس لأنها تخاف عليهما من الحسد بل لأنها تحترم حياتهما الخاصة، وعندما تكبران يعود القرار لهما وحدهما في البقاء بعيداً عن الأضواء أو الاقتراب منها، وأضافت أنها مكتفية بابنتيها ولا تفكر بإنجاب أخ لهما لأنها لا تعيش عقدة " الولد" وتمنت أن تكون ليلى وعليا "حنينين وصالحات".

عن الموضة وتعلقها بالإكسسوارت، أكدت هند صبري أنها تميل إلى البساطه واختيار الإكسسوارات التي تشبه شخصيتها، وأوضحت "شخصيتي ليست كلاسيكية وأفضل ارتداء الجينز في حياتي العادية كما أحب الفضة".

هند: عادل إمام معجب بـ "عاوزة أتجوز"

فنياً، وبالسؤال ما إذا كان الممثلان عادل إمام وهاني رمزي هما اللذان دفعاها نحو الكوميديا، قالت هند صبري" لست ممثلة كوميدية، بل أنا ضيفة على الكوميديا، وفيلم "عمارة يعقوبيان" ليس فيلماً كوميديا"، كما أشارت إلى أن عادل إمام معجب بمسلسل " عاوزة أتجوز".

عن الضرب في الأفلام، أوضحت هند صبري أنه تمثيل، وأن الصفعة التي تلقتها من شريف منير لم تكن حقيقية، ولكنها أكدت أنها "أكلت علقة" حقيقية من الممثل صلاح عبد الله، وأنها هي التي طلبت منه ذلك، وقالت له" مش عارفة أصرخ إلا إذا انضربت بجدّ".

ولأنها من مواليد برجع العقرب، أشارت هند صبري أنها تحمل ميزاته، وأنها لم تفشل في أي شيء في حياتها، كما تحدثت عن المعجبين ورسالة كتبها لها معجب عندما كانت في المطعم، وأشارت إلى أنها تحترم خصوصيتها ووجودها مع عائلتها، ولم يطلب منها إلتقاط صورة معها، بل كتب لها كلاما جميلاً، أكد فيه مقدار تأثره فيها، قائلاً" أنت غيرت حياتي بأدوارك".

في النهاية تحدثت هند صبري عن آخر أعمالها وهو فيلم "زهرة حلب"، الذي يتحدث عن الأوضاع التي تمرّ بها المنطقة العربية.