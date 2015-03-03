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فيديو من الذاكرة: بيونسيه ابنة الـ 8 سنوات تشعل مسرح Sammy Awards

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الثلاثاء 03-03-2015 15:16

تعتبر المغنية الأمريكية Beyonce واحدة من أهمّ وألمع نجمات هوليوود في الوقت الحالي، من حيث الشعبية والأعمال الناجحة التي تطلقها.

Beyonce البالغة من العمر 33 عاماً، والتي هزمت Madonna وتربّعت على عرش النجوم الأعلى دخلاً في العام الماضي، لم تحترف الغناء منذ مدة قصيرة، بل استغلت موهبتها وصوتها الجميل منذ الطفولة، حتى حققت طموحها ووصلت إلى ما هي عليه اليوم.

هذا الفيديو تظهر فيه Beyonce وهي في الثامنة من عمرها، تقدّم أغنية Home خلال الاحتفال بتقديم جوائز Sammy Awards في ولاية هيوستن الأمريكية.

 

 

 

 

 

 

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