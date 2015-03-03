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تأجيل محاكمة بديع بـ”اقتحام قسم العرب” لـ 23 مارس

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تأجيل محاكمة بديع بـ”اقتحام قسم العرب” لـ 23 مارس تأجيل محاكمة بديع بـ”اقتحام قسم العرب” لـ 23 مارس

بديع مرشد الإخوان

أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و190 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة ، من بينهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى فى قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، الى جلسات 23 و24 و25 مارس الجارى، لإستكمال مرافعات الدفاع.

كما أمرت المحكمة بعرض المتهمين عادل محمد عبد السلام، ومحمد السيد محمود موافى، وأحمد زكريا، واسامة احمد الصرفى على الأطباء الشرعيين المختصين داخل محابسهم، لبيان حالتهم الصحية.

ووفقاً لتحقيقات النيابة فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة “العرب” ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

 

 

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