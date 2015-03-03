دفاع متهمى “أحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير”: جنح الأحداث تبرىء 12 متهماً

أكد محمد صبحى مدير مركز “نضال” للحقوق ودفاع متهمى ” أحداث ذكرى ثورة 25 يناير الرابعة ” صدور حكم من محكمة جنح الأحداث بمحكمة الطفل، أمس ، ببراءة 12 متهما حدث ، على خلفية اتهامهم فى أحداث العنف، التى وقعت بمحيط ميدان التحرير فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

وأكد صبحى أن عدد المتهمين بجلسة محكمة جنح قصر النيل 68 متهماً فى أحداث العنف، التى وقعت بمحيط ميدان التحرير فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وجميعهم محبوسين على ذمة القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدداً من الاتهامات، ومن بينها” إثارة الشغب، وقطع الطريق، والتجمهر، والبلطجة، فضلاً عن مقاومة السلطات، وخرق قانون التظاهر”.