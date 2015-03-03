زيارة وفد من القنصلية العامة في لندن إلي مدينة مانشستر

في إطار جهود القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في لندن للتواصل مع كافة المصريين المقيمين في جميع أنحاء بريطانيا وتقديم الخدمات القنصلية لهم أينما وجدوا، قام وفد من القنصلية العامة برئاسة الدكتورهشام خليل قنصل مصر العام في المملكة المتحدة بزيارة إلي مدينة مانشستر خلال الفترة من 27 فبراير حتي الأول من مارس الجاري، وذلك بالتنسيق مع اتحاد المصريين في مانشستر، إذ تم إجراء المعاملات القنصلية المختلفة لعدد كبير من المواطنين المقيمين في مانشستر شملت تجديد جوازات السفر واستخراج قيد الميلاد وإجراء التوكيلات والتصديقات وتقديم طلبات ازدواج الجنسية وإجراءات الإعفاء من التجنيد.

كما ألقي خليل كلمة، أكد فيها أن الرسالة الرئيسية التي تريد القنصلية العامة إيصالها من خلال هذه الزيارة هي أن مصر قريبة من أبنائها في كل مكان وأن هدف خدمة المواطنين وتوصيل الخدمات إليهم في أماكنهم دون تحملهم عناء السفر هو هدف حقيقي وليس مجرد شعارات، وأن مصر الجديدة تخطو بثقة وقوة ناحية مستقبل أفضل.

ولاقت زيارة القنصلية العامة لمانشستر بالغ استحسان الجالية المصرية، إذ عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة القنصلية بالذهاب إليهم بدلاً من تحملهم عناء السفر إلي لندن لإجراء المعاملات القنصلية التي يحتاجون إليها.