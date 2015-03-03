مكياجي تكشف عن 18 لون من حمرة الشفاه

بيروت- سيدتي نت

ألوان تنبض بالحياة تليق بكل بشرة

تدرجات لونية جميلة وشفاه منتفخة جذابة وصحية ولمسة حريرية باللون المطفي، كلها مجتمعة في حمرة الشفاه الجديدة Sabaya Velvet من مكياجي.

تقدم مكياجي، علامة الجمال العربية الأولى، تشكيلة جديدة من مستحضرات "صبايا" الأفضل مبيعاً لديها. وتضم تشكيلة ألوان قلم الحمرة تدرجات جذابة بتركيبة خاصة تمنح شفاهك نعومة مخملية وترطيب مغذٍّ. وتعتمد حمرة شفاه صبايا الجديدة على خصائصها الإستثنائية لتنساب على شفاهك بكل سهولة ولتدوم لفترة طويلة محافظة على لمستها المطفية الجذابة. ولا تقتصر خصائصها على النعومة والجاذبية فحسب، فهي تحتوي على مكونات مغذية مثل فيتامين E الذي يقوم بعمل البلسم لترطيف وحماية الشفاه بالإضافة إلى غناها بالمواد المضادة للأكسدة .

تأتي حمرة شفاه صبايا الأفضل مبيعاً بتدرجات واسعة من الألوان التي تناسب كل درجات ألوان البشرة وتتماشى مع مزاجك اليومي. بثمانية عشر لونٍ فاتن، يمكنك وضع حمرة شفاه Sabaya Velvet من النهار حتى الليل . ما عليك فعله هو تطبيقها مرة واحدة لتتمتعي بتغطية كاملة من ألوان مكياجي الرائعة، فبنيتها الكريمية الناعمة بالإضافة لإحتوائها على الشمع والمواد المرطبة جميعها تذوب في الشفاه لتمنحها الترطيب اللازم.

تتوفر حمرة الشفاه Sabaya Velvet في جميع متاجر مكياجي المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي بسعر 35 درهم إماراتي.