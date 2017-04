مجموعة ربيع 2015 من Bobbi Brown

"هذه المجموعة تشمل كل ما هو باللون الطبيعي الرقيق العاكس للضوء والذي يمنحك على الفور رفعاً وتألقاً طبيعياً مفعماً بالصحة". – بوبي براون

بوبي تحتفل بالعام الجديد بالعودة إلى المبادئ والأساسيات – المنتجات النظيفة، سهلة الاستخدام التي تدوم طويلاً والمصممة لمنح المظهر المنتعش المرفوع. مع وضع ذلك بعين الاعتبار، تكشف بوبي عن مجموعة Illuminating Nudes. بالتركيز على البشرة الخالية من العيوب والمفعمة بالصحة، حيث يقترن المظهر مع الحواجب المحددة، شفاه طبيعية اللون لامعة ولمسة من البريق الشفاف لتوسيع العينين. ليكن وجهك منتعشاً بعبق الماضي هذا العام – إنه تصميم لا تصعب المحافظة عليه.

CC Cream SPF 35

بلسم الجمال الأقصى لبشرة مفعمة بالصحة – هذا المصحح اللوني والهجين العلاجي يجانس لون البشرة بثلاث طرق: إنه يصحح اللون، يطمس مظهر العيوب ويضيء. عناصر نباتية مفتحة تساعد على مجانسة لون البشرة مع مرور الوقت بينما تساعد الأشعات فوق البنفسجية UVA/UVB على منع علامات البقع الداكنة في المستقبل. متوفر الآن بلونين جديدين، لتشمل تدرجاتنا اللونية وتناسب جميع ألوان البشرة.

الألوان: Light Nude الجديد، Rich Nude الجديد

Natural Brow Shaper & Hair Touch Up

بوبي تؤمن بأن الحواجب المحددة تمنح إطاراً للوجه وتضفي مظهراً مرفوعاً فورياً. Natural Brow Shaper and Hair Touch-Up هو تركيبة جل كريمية تحدد وتملأ الحواجب دون جهد، إضافةً إلى التحكم بها وتنسيقها. إنها أيضاً رائعة للمسات تعديل سريعة مؤقتة بانتظار أن يأتي موعد الصالون. فرشاة مصممة خصيصاً، شبيهة بعصا تطبيق الماسكارا، تسمح بتطبيق دقيق دون خطأ.

الألوان: Slate الجديد، Brunette

Lip Gloss

هذه التركيبة فائقة اللمعان تمنح الشفاه بريقاً متقداً لمظهر أكثر امتلاءً. مسحة من ملمع الشفاه هو الطريقة الأسهل للحصول على مظهر فوري متكامل.

الألوان: Almost Nude Lip Gloss الجديد، Almost Pink Lip Gloss الجديد، Almost Peach Lip Gloss الجديد

Sparkle Eye Shadow

تركيبة ظلال عيون خف الريشة تنير العيون على الفور مع مزيج من اللآلئ اللامعة والبريق الخفيف. هذه الظلال محدودة الإصدار والمفضلة لدى معجبينا هي الآن جزء دائم من خط بوبي وذلك بفضل ملمسها الكريمي على هيئة بودرة الخالي من التكتل والذي يدوم طويلاً.

الألوان: White Sand Sparkle Eye Shadow الجديد، Golden Peach Sparkle Eye Shadow