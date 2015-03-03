النبيل للعطور يطلق مجموعة عطور جديدة مستوحاة من روح دبي

إسم روح دبي يعكس نمط مجموعة العطور ، التي يمكن إستخدامها في جميع المناسبات .

رحلة الاستكشاف:

بحار

اجتزنا كثبان الصحراء وتسلل إلي عبيرها الساحر مع حبيبات الهواء.

تنشقتُ عطرها الفاتن كنسمة منعشة دغدغت ثنايا بشرتي الدافئة.

غمرني بسكينة عامرة وهمس في أذني بكلمة واحدة: "بحار".

هو عطر نسيم البحر الذي يترامى في الأفق الفسيح.

حدقتُ في عينيها فإذا بهما تشعان ببريق الدهشة.

عينين تحلمان بمدن وحضارات. بجزر حالمة. بعظمة الكون.

معاً أكملنا طريقنا صوب البحر. النفحات العميقة للعود والعنبر تعكس أعماق البحار، فيما نفحات الليمون والريحان تفيض بانتعاش النسيم العليل.

عبق هذا العطر المائي يسافر بك إلى عوالم الدهشة والإمكانيات اللامتناهية.

رمال

غمرت أقدامنا رمال الصحراء الناعمة.

غاصت في دفئها ونعومتها، فيما الريح ترتفع بنا نحو الفضاء.

هنا تتلألأ حبيبات الهواء كومضة نور.

بوهج غبار سحري تضيء كثبان الصحراء.

وكأن خمار الضوء شعر برهبتنا، فأفلت من ثناياه نسمات نادتنا بابتسامة.

بفرح هتفَتْ: "هذه رمال".

ولكني بقيت صامتاً، كأن سحراً غامضاً تغلغل في أعماقي.

هذا العطر الذي يفيض بعبق الجلد الخشبي مستلهم من كثبان الصحراء، وبريق الشمس التي تملأ الهواء بأشعة من نور.

أبراج

تابعنا السير باتجاه المدينة.

أمامنا انتصبت صروح الفولاذ والزجاج متلألئة بين رمال الصحراء

ذهلنا بعظمتها وجمالها، وغمرتنا روعة تلك الأبراج الشاهقة.

ورغم رهبتها العارمة، سيطر علي شعور غامض دفعني لاحتضانها.

"ما هذه؟" سألتها بذهول.

أردت أن أمتلكها بكل جوارحي.

أجابت روح دبي: "هذه أبراج"

سحر البرغموت يتخلله أريج خشبي غامض تتسلل منه نفحات من العنبر والبتشول والفانيلا.

ميدان

في مدينة الفولاذ والإسمنت، استقبلتنا واحة خضراء ساحرة.

على ضفافها جواد يفيض روعة وجمالاً.

في كل طرف من أطرافه، في كل عضلة من عضلاته، في كل وتر من أوتاره، اكتشفت قوة خارقة.

إنه الجواد العربي. رمز القدرة.

في تلك اللحظة ... عرفت معنى القوة.

اعتليت صهوة الجواد وبسطت يدي نحوها.

نظرَتْ إليّ من خلف حاجبيها الفاتنين وتناولت يدي.

"هذا ميدان"، قلت لها حين انطلقنا.

الأريج المنعش للخزامى يفيض في الهواء الطلق، بينما تروي نفحات الجلد والبهارات الساحرة حكاية القوة والانطلاق نحو الهدف الأسمى.

هذا العطر الشرقي الحار مستوحى من مضامير سباقات الخيول، وميادين البطولة.

عود

رحلة استكشافنا شارفت على نهايتها.

اتجهنا نحو أطراف الصحراء، لنلتقي بالبحر اللامتناهي.

بلغنا حدود الكون، حيث تجتمع العناصر. خلفنا الصحراء المهيبة، أمامنا المحيط الهادر.

مجدداً تسلل إليّ أريجها الغامض الذي يفيض بعبق هندي أصيل. عبق العود.

استسلمت لسحره الطاغي فيما ترامت أمامي الجزر الصاعدة من أعماق البحار.

أمسكت يدها وانطلقت نحو الشاطئ، ومعاً حلمنا.

والأحلام التي غمرت خيالنا ... تجسدت أمام عينينا.

عطر يجسّد روعة إنجازات الإنسان، وعظمة طموحه

"بمكوّناته الساحرة التي تجمع بين أريج زنبق الوادي والبرغموت وخشب الصندل، يعكس هذا العطر سحر

الشرق بأبهى معانيه"

Generic Content

تخيّل مدينة تجسد روعة البنيان، تنتصب شامخة بعظمة وعنفوان. هي رمز قدرة الإنسان على الإبداع. مدينة تواجه تحديات الطبيعة وتقهرها بجبروت لا يضاهى، لتبني صروحاً عملاقة من الفولاذ والإسمنت.

هذه هي دبي. جوهرة تتلألأ في قلب الصحراء ويفيض جمالها على الكون.

مدينة تلامس السحاب.

التقطنا سحر وغموض هذه الأرض الطيبة. روحها وجوهرها. وصنعنا منه عطراً يسعد به العالم.

لنقدم لك في زجاجة عطر ... روح دبي.