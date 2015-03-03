دقيقة للحصول على تسريحة يابانيّة من عروض Gucci

انتشرت تسريحة ذيل الحصان التقليدية في عروض الجمال، إنّما بطريقة مبتكرة تتمثّل بإخفاء الربطة في خصلٍ من الشعر. لكن الجديد كان طريقة غوتشي Gucci في أسبوع الموضة النيويوركي، إذ ارتكزت على إبقاء الذيل معلّقاً بالربطة، بشكل يمنحك تسريحة غريبة من جهة، وكلاسيكيّة من جهة أخرى، لكنها شبيهة بالتسريحات اليابانية.

تابعي أيضاً:

1.سرّحي شعرك جيداً، واستخدمي مثبّت الشعر لتجنّب تطايره.

2.اربطي شعرك على شكل ذيل حصان، على نصف الرأس.

3.اقسمي الذيل إلى جزئين يختلفان حجماً.

4.أعيدي ربط الجزء الأكبر بشكل يبقى معلّقاً بالربطة.

5.استخدمي الخصلة الأصغر للفّ الربطة وإخفائها.

6.يُمكنك قصّ أطراف الشعر بشكل أفقي.

قد يعجبك:

بالفيديو: شبيهة ميريام فارس تكشف سرّ العناية بالشعر المجعّد!

بالصور: كيف تحصلين على تسريحات رومانسية؟

تساريح مميّزة تُناسب اكسسوارت الشعر الشتوية