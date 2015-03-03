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دقيقة للحصول على تسريحة يابانيّة من عروض Gucci

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دقيقة للحصول على تسريحة يابانيّة من عروض Gucci دقيقة للحصول على تسريحة يابانيّة من عروض Gucci

الثلاثاء 03-03-2015 16:32

انتشرت تسريحة ذيل الحصان التقليدية في عروض الجمال، إنّما بطريقة مبتكرة تتمثّل بإخفاء الربطة في خصلٍ من الشعر. لكن الجديد كان طريقة غوتشي Gucci في أسبوع الموضة النيويوركي، إذ ارتكزت على إبقاء الذيل معلّقاً بالربطة، بشكل يمنحك تسريحة غريبة من جهة، وكلاسيكيّة من جهة أخرى، لكنها شبيهة بالتسريحات اليابانية.

تابعي أيضاً:

1.سرّحي شعرك جيداً، واستخدمي مثبّت الشعر لتجنّب تطايره.
2.اربطي شعرك على شكل ذيل حصان، على نصف الرأس.
3.اقسمي الذيل إلى جزئين يختلفان حجماً.
4.أعيدي ربط الجزء الأكبر بشكل يبقى معلّقاً بالربطة.
5.استخدمي الخصلة الأصغر للفّ الربطة وإخفائها.
6.يُمكنك قصّ أطراف الشعر بشكل أفقي.

 

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سيدتي

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