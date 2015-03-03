لماذا الراحل ديف ماكاي من أفضل مدربي الزمالك عبر تاريخه

رحل ديف ماكاي المدرب الإسكتلاندي، والذي قاد الزمالك في التسعينيات من القرن الماضي محققا لقبين في مسابقة الدوري المصري.

ماكاي والذي قاد الزمالك في الفترة من 1991 إلى 1993، وافته المنية مساء الإثنين في إنجلترا عن عمر يناهز 80 سنة.

ويقدم FilGoal.com السيرة الذاتية لرجل تم وصفه بأنه "أفضل مدرب في تاريخ القلعة البيضاء".

تولى ماكاي تدريب الزمالك في صيف 1991 خلفا لمحمود أبو رجيلة.. ونجح في التتويج ببطولة الدوري موسمي (1991-1992) و(1992-1993).

وفي تلك الفترة، ظهر للنور العديد من نجوم القلعة البيضاء تحت قيادة ماكاي أبرزهم الثلاثي نادر السيد، سامي الشيشيني وخالد الغندور.

ماكاي صنع فريقا رائعا للزمالك في تلك الفترة، بوجود لاعبين كبار أمثال أشرف قاسم، طارق يحيي، هشام يكن، أحمد رمزي، رضا عبد العال، أيمن منصور، إيمانويل أمونيكي وغيرهم.

استطاع خلالها إعادة لقب الدوري لميت عقبة بعد ثلاثة مواسم فشل فيها الفارس الأبيض في التتويج بالبطولة.

وبعد رحيله بأشهر قليلة، حصد الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا عام 1993 مع الجنرال محمود الجوهري ليستعيد الفريق عرشه القاري بعد سبع سنوات كاملة.

وقبل تدريبه للقلعة البيضاء، قاد ماكاي العديد من الأندية الإنجليزية، أبرزها فريق دربي

كاونتي والذي توج معه ببطولة الدوري الإنجليزي موسم 1974-1975.

وكان قد توج بمسابقة الدوري الإنجليزي كلاعب أيضا، وذلك مع نادي توتنام موسم 1960-1961 إذ لعب للـ"سبيرز" أكثر من 300 مباراة ما بين 1959 و1968.

وقبل أن ينضم لتوتنام، لعب ماكاي ستة مواسم في فريق هارت أوف ميدلوثيان الإسكتلاندي..

وشارك وقتها مع منتخب بلاده إسكتلاندا في كأس العالم 1958 بالسويد، والتي ودعها من الدور الأول بتعادل وهزيمتين.