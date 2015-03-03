مدرب مصر - عندما قال كوبر أنه يستطيع التأقلم سريعا مع العادات العربية

لن تكون قيادة منتخب مصر المهمة الأولى لهيكتور كوبر في الوطن العربي، فهو قاد الوصل الإماراتي خلال موسم 2013-2014 وقال وقتها أنه لا يجد مشكلة في التأقلم.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين كوبر مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لشوقي غريب.

وستكون المهمة الأساسية للمدرب الأرجنتيني المخضرم هي التأهل لكأس العالم 2018.

صحيح أن كوبر لم يسبق له العمل في إفريقيا، إلا أنه قال بعض الكلمات التي قد تكون مطمئنة خلال مؤتمر تقديمه مدربا للوصل في نوفمبر 2013.

"لدي معرفة جيدة بما يدور في الكرة العربية، وقمت بمشاهدة بعض المباريات لفرق عربية ولكن هذا لا يعطيني القدرة على إبداء الرأي في مستوى اللعبة".

"لكي أعطي رأيي، يجب أن أشارك في بطولة داخل الوطن العربي".

"ليس لدي مشكلة في عدم معرفة الفريق، فأنا لا أحتاج إلا القليل من الوقت لأعرف فريقي بشكل جيد".

"معرفة الفريق لا تحتاج مني أكثر من متابعة التدريبات يوميا".

"أنا من الناس الذين يستطيعون التأقلم سريعا وبشكل جيد مع العادات والتقاليد، وهذا سيعطيني فرصة للدخول سريعا في الأجواء العربية".

يذكر أن كوبر لم يستمر مع الوصل كثيرا، وأقالته إدارة النادي في مارس 2014 بسبب تردي النتائج.