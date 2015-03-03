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مدرب مصر - حسن شحاتة: كلنا مطالبون بمساندة كوبر

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مدرب مصر - حسن شحاتة: كلنا مطالبون بمساندة كوبر مدرب مصر - حسن شحاتة: كلنا مطالبون بمساندة كوبر

أكد حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون العرب أنه لن يتأخر عن تقديم الدعم للأرجنتيني هيكتور كوبر المدرب الجديد لمنتخب .

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الأرجنتيني كوبر مديرا فنيا للفراعنة، بعد منافسة من حسن شحاتة نفسه والفرنسي آلان جيرسي والهولندي فرانك ريكارد.

وقال شحاتة لـFilGoal.com: "الكل مطالب بتقديم يد العون إلى كوبر من أجل مسيرة المصري في الفترة المقبلة، المدربون المصريون مطالبون بمساندته".

وعن ترشيحه لتدريب المنتخب، أضاف "لم أكن يوما ساعيا إلى أي منصب مهما كان، وتركيزي منصب مع المقاولون العرب استعدادا لعودة الدوري".

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