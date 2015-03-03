عبد الواحد السيد في التحقيق: أطالب الزمالك بـ7 ملايين جنيه

طالب عبد الواحد السيد حارس مرمى مصر للمقاصة ناديه السابق الزمالك بسبعة ملايين جنيه، وذلك في التحقيق الرسمي معه داخل مقر اتحاد الكرة.

القائد السابق للزمالك كان قد تقدم بشكوى ضد النادي الأبيض، يقول فيها إن لديه مستحقات متأخرة لم يتقاضاها.

اليوم ذهب مع محاميه إلى مقر التحقيق في اتحاد الكرة، وتقدم بأوراق تفيد بأن له سبعة ملايين جنيه لم يحصل عليها من الزمالك.

وكان السيد قد رحل عن الزمالك بعدما رفع كأس مصر تحت قيادة المدير الفني الشاب أحمد حسام "ميدو".

ورحل السيد عن الزمالك مع محمود فتح الله وأحمد جعفر وإسلام عوض والعديد من الأسماء، التي فتحت الباب أمام النادي الأبيض لضم لاعبين جدد تقدمهم الحارس أحمد الشناوي.