أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الواحد السيد في التحقيق: أطالب الزمالك بـ7 ملايين جنيه

Google+ Print
عبد الواحد السيد في التحقيق: أطالب الزمالك بـ7 ملايين جنيه عبد الواحد السيد في التحقيق: أطالب الزمالك بـ7 ملايين جنيه

طالب عبد الواحد السيد حارس مرمى للمقاصة ناديه السابق الزمالك بسبعة ملايين جنيه، وذلك في التحقيق الرسمي معه داخل مقر اتحاد الكرة.

القائد السابق للزمالك كان قد تقدم بشكوى ضد النادي الأبيض، يقول فيها إن لديه مستحقات متأخرة لم يتقاضاها.

اليوم ذهب مع محاميه إلى مقر التحقيق في اتحاد الكرة، وتقدم بأوراق تفيد بأن له سبعة ملايين جنيه لم يحصل عليها من الزمالك.

وكان السيد قد رحل عن الزمالك بعدما رفع كأس مصر تحت قيادة المدير الفني الشاب أحمد حسام "ميدو".

ورحل السيد عن الزمالك مع محمود فتح الله وأحمد جعفر وإسلام عوض والعديد من الأسماء، التي فتحت الباب أمام النادي الأبيض لضم لاعبين جدد تقدمهم الحارس أحمد الشناوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب