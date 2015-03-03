العشري يفسر دور جوزيه والمشير طنطاوي في نجاحه

يدين طارق العشري المدير الفني لإنبي بالفضل للبرتغالي مانويل جوزيه أيقونة الأهلي، ومحمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق في مشواره التدريبي.

وأوضح العشري "المعايشة التي قضيتها مع النادي الأهلي، كان هدفها اكتساب عقلية القائد، والتي يتمتع بها جوزيه، واستفادة من خبراته في العمل بمجال التدريب 30 عامًا".

وتابع في تصريحات إذاعية "خلال عملي في حرس الحدود، تعلمت أيضًا من حلمي طولان على مدار خمس سنوات كنت مساعدًا له".

وأضاف "ولكن الفضل الأول كان للمشير طنطاوي، وله الفضل الكبير في نجاحي، لأنني لم أكن أخطط لتدريب حرس الحدود، ثم طلب مني العودة بعد رحيل حلمي طولان".

وواصل "كانت النتائج سيئة للغاية في أول مشواري مع الحرس، إلا أن المشير قال لي لن ترحل قبل أن تنجح، لأننا لن نقبل بأي تجربة فاشلة معنا".

وأتم العشري "ما وجدته من إدارة حرس الحدود، لن يجده مدير فني في أي ناد آخر، وبالفعل نجحت في تكوين فريق قوي والفوز بثلاث بطولات، وفتحت الباب أمام تطبيق 4-4-2 في مصر".