أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

العشري يفسر دور جوزيه والمشير طنطاوي في نجاحه

Google+ Print
العشري يفسر دور جوزيه والمشير طنطاوي في نجاحه العشري يفسر دور جوزيه والمشير طنطاوي في نجاحه

يدين طارق العشري المدير الفني لإنبي بالفضل للبرتغالي مانويل جوزيه أيقونة الأهلي، ومحمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق في مشواره التدريبي.

وأوضح العشري "المعايشة التي قضيتها مع النادي الأهلي، كان هدفها اكتساب عقلية القائد، والتي يتمتع بها جوزيه، واستفادة من خبراته في العمل بمجال التدريب 30 عامًا".

وتابع في تصريحات إذاعية "خلال عملي في حرس الحدود، تعلمت أيضًا من حلمي طولان على مدار خمس سنوات كنت مساعدًا له".

وأضاف "ولكن الفضل الأول كان للمشير طنطاوي، وله الفضل الكبير في نجاحي، لأنني لم أكن أخطط لتدريب حرس الحدود، ثم طلب مني العودة بعد رحيل حلمي طولان".

وواصل "كانت النتائج سيئة للغاية في أول مشواري مع الحرس، إلا أن المشير قال لي لن ترحل قبل أن تنجح، لأننا لن نقبل بأي تجربة فاشلة معنا".

وأتم العشري "ما وجدته من إدارة حرس الحدود، لن يجده مدير فني في أي ناد آخر، وبالفعل نجحت في تكوين فريق قوي والفوز بثلاث بطولات، وفتحت الباب أمام تطبيق 4-4-2 في ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب