ميدو: نعم.. كدت أقتل إبراهيموفيتش

صرح النجم المصري المعتزل أحمد حسام "ميدو" بأنه كاد أن يقتل اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عند قذف باتجاهه مقصا، وذلك أثناء تواجدهما بفريق أياكس الهولندي.

ميدو والذي توج كمدرب بكأس مصر عام 2014 مع نادي الزمالك، تحدث عن الشجار الذي وقع بينه وإبراهيموفيتش، والذي كاد أن ينهي حياة النجم السويدي.

تحدث ميدو أثناء تواجده بقناة "BeIN Sports" والتي يعمل محللا فيها قائلا:"كدت أقتل إبراهيموفيتش فعلا، هو لم يكذب حين قال ذلك".

وكان إبراهيموفيتش قد قال في كتابه، أنا إبرا، إنه تشاجر مع ميدو وأن النجم المصري كاد يقتله، قبل أن يتبادلا الضرب.

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وأوضح ميدو "قمت برمي المقص، وكان بينه وبين إبرا سنتيمترا واحدا".

وأضاف "بعدها دخلنا في قتال بالأيدي لما يقرب من 10 دقائق".

وأردف "ولكن انتهى الأمر بعدها بخمس دقائق، عندما كنا في الحمام الخاص بغرف خلع الملابس، نظرت إليه ونظر إلي وتبادلنا الضحك".

وأتم ضاحكا "لولا ذلك، لما شاهدتم الأهداف الرائعة التي يسجلها إبرا الآن".