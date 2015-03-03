أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: نعم.. كدت أقتل إبراهيموفيتش

Google+ Print
ميدو: نعم.. كدت أقتل إبراهيموفيتش ميدو: نعم.. كدت أقتل إبراهيموفيتش

صرح النجم المصري المعتزل أحمد حسام "ميدو" بأنه كاد أن يقتل اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عند قذف باتجاهه مقصا، وذلك أثناء تواجدهما بفريق أياكس الهولندي.

ميدو والذي توج كمدرب بكأس عام 2014 مع نادي الزمالك، تحدث عن الشجار الذي وقع بينه وإبراهيموفيتش، والذي كاد أن ينهي حياة النجم السويدي.

تحدث ميدو أثناء تواجده بقناة "BeIN Sports" والتي يعمل محللا فيها قائلا:"كدت أقتل إبراهيموفيتش فعلا، هو لم يكذب حين قال ذلك".

وكان إبراهيموفيتش قد قال في كتابه، أنا إبرا، إنه تشاجر مع ميدو وأن النجم المصري كاد يقتله، قبل أن يتبادلا الضرب.

اقرأ - كيف سرد إبراهيموفيتش قصة شجاره مع ميدو، اضغط على هذا الرابط..

وأوضح ميدو "قمت برمي المقص، وكان بينه وبين إبرا سنتيمترا واحدا".

وأضاف "بعدها دخلنا في قتال بالأيدي لما يقرب من 10 دقائق".

وأردف "ولكن انتهى الأمر بعدها بخمس دقائق، عندما كنا في الحمام الخاص بغرف خلع الملابس، نظرت إليه ونظر إلي وتبادلنا الضحك".

وأتم ضاحكا "لولا ذلك، لما شاهدتم الأهداف الرائعة التي يسجلها إبرا الآن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب