حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بالمنتزه ورفع المخلفات ببرج العرب

شن حى المنتزه أول، بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء فوزى المراسى رئيس الحى بالتعاون مع شركة نهضة مصر ، حملة لإزالة الإعلانات المخالفة والمسيئة للمظهر العام بشارعى المراغى، والرحمة، بمنطقة العوايد.

وشملت الحملة شارع الملك حفنى بمنطقة سيدى بشر، كما تم رفع كل مخلفات الرديم الملقاة بالطريق العام خلف معرض الكتاب بالرأس السوداء.

واستكلمت إدارة الحدائق بمركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء هانى عبد المقصود، أعمالها بالطريق الساحلى الدولى فى رفع الحشائش والأتربة وأعمال التنظيف والتجميل والتى بدأت من مدخل مدينة برج العرب (أمام نقطة مرور مراقيا) والمتقاطع مع الطريق الساحلى الدولى والعمل مستمر بالطريق.